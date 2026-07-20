Siero abre los praos de la Sobatiella: llegan los primeros romeros del Carmín 2026 a reservar sus parcelas

La CTA pone en marcha servicios especiales de autobús con motivo de la gran romería

Imagen de archivo de una edición pasada de las fiestas del Carmín en Pola de Siero.
Imagen de archivo de una edición pasada de las fiestas del Carmín en Pola de Siero. - TURISMO ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 20 julio 2026 11:11
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   OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Los praos de La Sobatiella, en Pola de Siero, ya han abierto sus puertas con normalidad para recibir a los primeros romeros del Carmín 2026. Desde las 10.00 y hasta las 13.00 horas estarán abiertos los accesos para realizar las reservas de parcelas. La espera será amenizada con la alborada con gaita y tambor. Con motivo de la gran romería, el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha activado un dispositivo especial de autobuses lanzadera y servicios nocturnos ('búhos') que conectará Pola de Siero con Oviedo y Gijón durante todo el día y la madrugada.

   La fiesta se vivirá en Pola de Siero ya con una sesión vermut y charangas recorriendo la capital del concejo, previa a la tradicional subida de las 17.00 horas, aunque los praos se abrirán a las 15.00 horas. El cierre del recinto será a medianoche, continuando la fiesta en el centro urbano.

   Con motivo de esta fiesta, el Consorcio de Transportes de Asturias ha puesto en marcha servicios especiales desde Oviedo y Gijón. Desde Gijón a Pola de Siero habrá autobuses desde las 12.00 hasta las 19.30 horas cada media hora, y vuelta de Pola de Siero a Gijón, desde las 22.00 hasta las 7.30 horas cada media hora.

   En el caso de Oviedo, además de las frecuencias habituales, se reforzará la operativa diaria con búhos desde Oviedo a las 23.00, 0.30 y 1.30 horas, y de vuelta de La Pola a Oviedo a las 23.45, 1.15 y 2.00 horas.

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