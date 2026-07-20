Siero abre los praos de la Sobatiella: llegan los primeros romeros del Carmín 2026 a reservar sus parcelas

Imagen de archivo de una edición pasada de las fiestas del Carmín en Pola de Siero. - TURISMO ASTURIAS

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los praos de La Sobatiella, en Pola de Siero, ya han abierto sus puertas con normalidad para recibir a los primeros romeros del Carmín 2026. Desde las 10.00 y hasta las 13.00 horas estarán abiertos los accesos para realizar las reservas de parcelas. La espera será amenizada con la alborada con gaita y tambor. Con motivo de la gran romería, el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha activado un dispositivo especial de autobuses lanzadera y servicios nocturnos ('búhos') que conectará Pola de Siero con Oviedo y Gijón durante todo el día y la madrugada.

La fiesta se vivirá en Pola de Siero ya con una sesión vermut y charangas recorriendo la capital del concejo, previa a la tradicional subida de las 17.00 horas, aunque los praos se abrirán a las 15.00 horas. El cierre del recinto será a medianoche, continuando la fiesta en el centro urbano.

Con motivo de esta fiesta, el Consorcio de Transportes de Asturias ha puesto en marcha servicios especiales desde Oviedo y Gijón. Desde Gijón a Pola de Siero habrá autobuses desde las 12.00 hasta las 19.30 horas cada media hora, y vuelta de Pola de Siero a Gijón, desde las 22.00 hasta las 7.30 horas cada media hora.

En el caso de Oviedo, además de las frecuencias habituales, se reforzará la operativa diaria con búhos desde Oviedo a las 23.00, 0.30 y 1.30 horas, y de vuelta de La Pola a Oviedo a las 23.45, 1.15 y 2.00 horas.