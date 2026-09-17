La concejala de Festejos, Ana Rosa Nosti; el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero contará en 2027 con un presupuesto de 72.687.358 euros, la cifra más elevada de la historia del concejo, tras recibir este jueves el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda.

El presupuesto consolidado ascenderá a 75.264.223 euros al integrar las cuentas municipales y las de los dos organismos autónomos: la Fundación Municipal de Cultura, con 294.578 euros, y el Patronato Municipal de Deportes, con 5.744.795 euros.

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', ha presentado este jueves el capítulo de inversiones junto al concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, y la concejala de Festejos, Ana Rosa Nosti. Las cuentas prevén más de 17 millones de euros para inversiones y mantienen congelados los impuestos, tasas y precios públicos, con una deuda municipal situada en cero, según ha destacado el regidor.

El expediente presupuestario se incorporará al orden del día del pleno ordinario de septiembre, previsto para el próximo día 24.

Inversiones en La Pola y Lugones Entre las principales inversiones previstas para el próximo ejercicio figura la culminación de proyectos ya en marcha como el parque de La Reconquista y el aparcamiento subterráneo de Pola de Siero, que suman una consignación de 4,3 millones de euros en 2027.

Asimismo, el presupuesto reserva 2,7 millones para el bulevar de Lugones y contempla nuevas actuaciones como la reurbanización de un tramo de la calle Ramón y Cajal, en Pola de Siero, con una inversión de 500.000 euros.

Las cuentas incluyen también una partida de 563.000 euros para la reforma integral del local municipal ocupado por la Policía Nacional en Lugones. La actuación busca modernizar las instalaciones y asegurar la continuidad de servicios como la expedición del DNI y el pasaporte.

Además, se destinarán 562.000 euros a transformar la antigua bolera de Lugones, actualmente sin uso, en una cancha polideportiva cubierta destinada a niños y jóvenes.

Agua, saneamiento y vivienda pública El área social volverá a concentrar una parte relevante de los recursos municipales, con 5,17 millones de euros para Políticas Sociales y Atención a las Personas. A esta cuantía se suman más de tres millones para educación, dirigidos al mantenimiento de colegios y escuelas infantiles públicas, incluidos los gastos de limpieza, calefacción, electricidad y conservación.

Las inversiones en abastecimiento y saneamiento superarán los cuatro millones de euros y permitirán continuar o iniciar siete actuaciones en diferentes localidades del concejo. El objetivo municipal es completar la red de saneamiento de Siero durante esta década.

El Ayuntamiento prevé además invertir un millón de euros en la construcción de un nuevo depósito y en la ampliación de la red municipal de abastecimiento en Espiniella y El Cuto, para resolver los problemas de suministro de agua que afectan a la zona.

A ello se añadirá una intervención en La Barganiza, en Anes, que se ejecutará junto al Ayuntamiento de Llanera para reforzar el abastecimiento y acompañar el crecimiento residencial previsto en el entorno.

Por otra parte, el presupuesto reserva 750.000 euros para adquirir suelo destinado a vivienda pública. García ha explicado que el Consistorio busca facilitar la puesta en el mercado de más vivienda pública, tanto en venta como en alquiler, mediante la compra de terrenos en aquellos puntos del concejo donde existan oportunidades.

El alcalde ha subrayado que el Gobierno local ha aprobado las cuentas "en tiempo y forma" durante sus doce años de mandato y ha defendido que la ejecución presupuestaria, la mejora de las infraestructuras y la agilidad en la tramitación de licencias contribuyen a atraer población, empresas e inversiones sin incrementar la presión fiscal.