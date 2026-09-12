Siero destaca AgroSiero como punto de encuentro entre la tradición y la innovación del medio rural

Susana González, Javier Rodríguez Morán, José Ángel Toyos, Marcelino Marcos, Ana Nosti y Begoña López, durante el corte de cinta inaugural de AgroSiero 2026. - SIERO

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha reivindicado AgroSiero como un punto de encuentro para poner en valor el sector agroganadero y ha destacado su papel para visibilizar el trabajo de las explotaciones y del medio rural asturiano.

Así lo ha señalado el primer teniente de alcalde y concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán, durante la inauguración de la 41 edición de AgroSiero, que se celebra este fin de semana en Pola de Siero.

Rodríguez Morán ha defendido el apoyo municipal al sector ante retos como "la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la sostenibilidad, la adaptación a nuevos mercados o la incorporación de la innovación y la tecnología".

AgroSiero 2026 cuenta con 54 expositores en la Plaza de Abastos y con participación ganadera en el Mercado Nacional de Ganados. La edición está condicionada por las restricciones al movimiento de ganado vacuno derivadas de la dermatosis nodular contagiosa y refuerza la presencia del Gochu Asturcelta.