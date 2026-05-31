Siero invierte 400.000 euros en un parque infantil para La Fresneda con tirolina y una torre de 6 metros

El alcalde de Siero, Ángel García y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, junto a Alejandra Cuadriello, concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras de ampliación de la zona de juegos infantiles de la zona norte de La Fresneda, una actuación que cuenta con un presupuesto de 398.181 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El alcalde de Siero, Ángel García y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, han indicado en rueda de prensa que el proyecto tiene como objetivo ampliar la actual área de juegos infantiles existente en el parque de la zona norte, que "se ha quedado pequeña" para el número actual de usuarios, una vez que han comenzado a habitarse las nuevas urbanizaciones del entorno.

Las obras consistirán en la creación de dos zonas diferencias, aunque muy próximas entre sí. La primera, situada junto al área de juegos actual, tendrá una superficie de 286 metros cuadrados y contará con pavimento continuo de caucho de seguridad.

En este espacio se instalarán nuevos elementos infantiles, entre ellos una torre temática de 6,5 metros de altura con toboganes, un columpio con asiento tipo nido, otro columpio con asiento plano e inclusivo, un juego tipo jumper de membrana elástica a ras de pavimento y varios juegos dinámicos giratorios, como una vela, un carrusel y un spinner.

La segunda zona estará situada al sur de la anterior e incluirá una tirolina de 30 metros de longitud, con pavimento de césped artificial, y una pista multideporte de 24 por 12 metros, cerrada lateralmente mediante paneles de acero de cinco metros de altura y equipada con porterías y canastas de baloncesto. El pavimento de la pista también será de césped artificial.