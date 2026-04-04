Siero invierte 9.800 euros en modernizar la iluminación del Centro Polivalente de Carbayín Alto

Finalizados los trabajos de renovación de la iluminación a tecnología LED en el Centro Polivalente Integrado de Carbayín Alto, con una inversión de 9.800 euros - SIERO

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha completado las obras de mejora de la iluminación del Centro Polivalente Integrado de Carbayín Alto, con la sustitución de sistemas antiguos por tecnología LED, la instalación de 70 paneles y 13 luminarias adaptadas, y la renovación de 137 puntos de luz en total, incluyendo detectores de movimiento para optimizar el consumo energético.

La concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, han visitado este sábado la finalización de las obras de mejora que contaron con un presupuesto de 9.800 euros y un plazo de ejecución de un mes.

Tal y como detallaron los ediles, los trabajos consistieron en la sustitución de los sistemas actuales por tecnología LED, incluyendo la instalación de 70 paneles y la adaptación de 13 luminarias existentes.

También se colocaron downlights, proyectores, pantallas estancas y otros puntos de luz en distintas dependencias. En total, se actuó sobre 137 puntos de iluminación y se instalaron 15 detectores de movimiento para optimizar el consumo energético.

Además, se retiraron los equipos anteriores y se repusieron los elementos auxiliares afectados, como 30 paneles de falso techo, dejando la instalación completamente renovada.