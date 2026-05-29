Siero licita la reposición del cableado eléctrico en diez áreas industriales afectadas por robos

Polígono de Llames (Siero). - AYTO. DE SIERO

SIERO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha publicado la licitación de las obras para la reposición del alumbrado público en diez áreas industriales del concejo que han resultado afectadas por robos y sustracciones de cableado eléctrico. La actuación asciende a un importe de 111.067 euros y el plazo de ejecución previsto es de un mes a partir del inicio de los trabajos.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha informado en rueda de prensa de esta inversión y ha explicado que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de junio. García ha recordado que estas obras han sido necesarias porque en algunas zonas la red de alumbrado público había quedado fuera de servicio como consecuencia de los robos.

Las intervenciones se llevarán a cabo en los polígonos industriales de Bobes, Llames, Naón, Promogranda, Granda II, Natalio, Nuevo Granda, Proni (Tiñana) y Las Vías (Tiñana), además del Camino en La Sierra (Granda). En total, el proyecto contempla la reposición de 5,81 kilómetros de cableado mediante el suministro e instalación de nuevos conductores eléctricos en canalizaciones subterráneas ya existentes, así como la reconexión de luminarias y columnas.

De forma complementaria, el Consistorio ejecutará trabajos auxiliares en los puntos donde sea necesario, lo que incluirá la apertura y limpieza de arquetas, el refuerzo de la puesta a tierra y pequeñas obras de adecuación en canalizaciones e infraestructuras para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la red.

El primer edil se ha referido a la problemática de las sustracciones en estas áreas y ha advertido de que la situación tiene "sobrepasado" al Ayuntamiento, ya que en ocasiones se repone el material y vuelve a ser robado a los pocos días. Por ello, García ha pedido disculpas a los usuarios de las zonas que se queden sin luz.