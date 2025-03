Siero.- Montse Tomé recibe el Premio Mujer Sierense del año 2025

SIERO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exfutbolista, entrenadora y seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, ha recibido este viernes el Premio Mujer Sierense del 2025 en un acto celebrado en la Sala de Cámara del Teatro Auditorio de Pola de Siero. A la entrega acudieron el alcalde de Siero, Ángel García; la concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, y el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios.

Durante su discurso, la galardonada ha explicado que recibir este reconocimiento "una emoción difícil de describir. A lo largo de mi trayectoria he tenido la suerte de vivir momentos inolvidables, pero ser reconocida en mi tierra tiene un significado especial. Dicen que lo más difícil no es triunfar fuera, sino que te valoren en tu propia casa. Hoy siento que todo el esfuerzo de estos años ha merecido la pena. Nada de lo que he conseguido habría sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia y amigos. Todos me han enseñado que el fútbol, como la vida, es un deporte de equipo".

Y ha ñadadiop que "este reconocimiento lleva mi nombre, pero pertenece a muchos que han creído en mí desde muchos rincones de Siero".

La edil de Igualdad, por su parte, ha destacado que Tomé "es una referencia femenina y local en un deporte históricamente masculino. Este reconocimiento es un ejemplo para muchas niñas y adolescentes que buscan abrirse camino poco transitable, como ha hecho Montse durante su trayectoria profesional. Nuestros sueños se sustentas en utopías siempre alcanzables. Muchos campos de fútbol, canchas y pistas serán recorridas ahora por las nuevas generaciones".