Siero repara por casi 37.000 euros la fachada de la antigua sidrería Periquín, en Colloto - SIERO

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero está ejecutando las obras de reparación de la fachada de la antigua sidrería Periquín, situada en la calle Luis Ximielga, en Colloto, con un presupuesto de 36.970,10 euros, IVA incluido. La actuación se realiza mediante ejecución subsidiaria, ante la falta de mantenimiento del inmueble por parte de la propiedad, y busca mejorar su conservación y evitar posibles desprendimientos.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez Morán, han visitado los trabajos, que responden a una demanda vecinal. La fachada está incluida en el Catálogo Urbanístico Municipal, por lo que la intervención pretende mantener su composición general y recuperar su aspecto original.

Las obras incluyen la limpieza y revisión de molduras, cornisas y elementos decorativos, la consolidación de las partes deterioradas, el enfoscado y pintado de las superficies exteriores y la reparación o sustitución de la plaqueta de la planta baja. También se conservarán las carpinterías exteriores existentes.