Siero supera los 54.000 habitantes por primera vez, con 54.071 vecinos en marzo

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Igualdad, y Juventud, Eva Iglesias. - SIERO

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Igualdad, y Juventud, Eva Iglesias, han anunciado este jueves que el municipio alcanzó los 54.071 habitantes en marzo según los datos del padrón municipal.

Este dato, calificado como histórico por el Consistorio al ser la primera vez que se supera los 54.000, supone un incremento de 164 vecinos y vecinas más con respecto al cierre del 2025. Por parroquias, Lugones es la más poblada con 13.681 vecinos y vecinas.

Respecto al aumento con respecto al año pasado, está localidad, con 57 habitantes más y Pola de Siero con 33 nuevos censados; lideran el aumento de población, seguidos de La Carrera, Santa Marta Carbayín, Santiago Arenas y Viella, con 20,18,10 y 9 nuevos vecinos y vecinas más.

García ha detacado el crecimiento sostenido que mantiene el municipio, sumando 2.050 vecinos y vecinas más desde 2015. Repasando los datos, el regidor ha puesto en valor los "polos de población" que hay en Lugones- La Fresneda, con 18.751 vecinos y vecinas; y Pola de Siero y El Berrón (La Carrera) con 18.627 habitantes. Finalmente, el alcalde ha destacado que hay doce localidades o parroquias que cuentan con más de 1.000 vecinos.