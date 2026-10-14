Siete detenidos, dos de ellos policías, en una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo

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OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han sido detenidas en una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales entre otros delitos. Dos de los arrestados son policías nacionales.

El asunto está en manos de la sección del Tribunal de Instancia de Avilés, plaza número cinco. Según ha informado la Fiscalía, ha solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de tres de los siete detenidos, incluidos los policías.

El Ministerio Fiscal solicitó la medida cautelar dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que puede imponerse a los detenidos en caso de condena, y al considerar que existe riesgo de fuga.

Sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, la Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, de un delito de tráfico de drogas relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, de un delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas, de un delito de revelación de secretos, de un delito contra la salud pública del artículo, de otro de falsedad documental y otro de tenencia ilícita de armas.