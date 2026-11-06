El sindicato LCT denuncia la temporalidad de los bomberos del SEPA y reclama un plan de empleo a cinco años

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GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical del Sindicatu Asturianu LCT en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha advertido de que los 50 nuevos bomberos que recibieron esta semana sus diplomas son interinos y ha cuestionado que su incorporación suponga un aumento real de la plantilla, como anunció el presidente del Principado, Adrián Barbón.

En un comunicado, el sindicato critica el mensaje trasladado por el Ejecutivo durante el acto de entrega de diplomas celebrado en Llanera, en el que Barbón defendió una estrategia basada en "más prevención, más personal y más protección".

Según LCT, el medio centenar de efectivos proceden de la bolsa de empleo creada el año pasado y ninguno ha accedido al servicio mediante oposición. La organización sindical sostiene que más de 250 de los 533 bomberos del SEPA carecen de plaza fija y que, en la categoría de bombero conductor, los interinos ya superan a los trabajadores fijos.

El sindicato cuestiona que las nuevas incorporaciones representen un refuerzo efectivo, ya que los 50 profesionales comenzaron su formación el pasado 1 de septiembre, cuando el servicio ya contabilizaba 533 bomberos. A juicio del sindicato, esta circunstancia podría significar que los efectivos ya estaban incluidos en las cifras anteriores o que su llegada sirve para cubrir salidas y vacantes.

En el mismo comunicado también alerta del retraso en la convocatoria de las 159 plazas de bombero ofertadas por concurso-oposición, cuya incorporación, según las previsiones trasladadas a la organización, no se produciría antes de 2028.

A esta situación, se suma la preocupación por las próximas jubilaciones de profesionales con experiencia y las diferencias de dotación entre parques. En concreto, LCT señala que instalaciones como las de Avilés y La Morgal trabajan con un mínimo de cinco bomberos por turno, frente a las dotaciones de entre nueve y 13 efectivos de los servicios de Oviedo y Gijón, pese a registrar un volumen de intervenciones similar.

Ante este escenario, el sindicato reclama la convocatoria inmediata de las 159 plazas, la aprobación de la oferta de empleo de este año para el área de Bomberos y un plan de oposiciones libres anuales para los próximos cinco años, calculado en función de las jubilaciones previstas, las bajas de larga duración y las necesidades de cada parque.

El sindicato también pide que el SEPA publique los datos de personal fijo e interino desglosados por categorías, parques y turnos, así como las vacantes pendientes de convocatoria y las jubilaciones previstas.