El sindicato SOMA-Fitag-UGT vive un 1 de Mayo reivindicativo junto a los mineros encerrados en Mina Miura

Concentración en Ibias en apoyo de los mineros encerrados - CUENTA DE FACEBOOK DE SOMA-FITAG-UGT

OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato minero SOMA-Fitag-UGT no ha estado presente en las manifestación que ha tenido lugar en Gijón convocada por los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) en Asturias por el 1 de Mayo, Día del Trabajador, y ha preferido protagonizar una movilización reivindicativa en el municipio asturiano de Ibias, para estar junto a cuatro mineros que llevan días encerrados por no cobrar sus nóminas.

"Hoy en Mina Miura, porque este 1 Mayo no podía ser un día de discursos vacíos mientras hay compañeros encerrados defendiendo lo más básico: su salario, su dignidad, su vida", afirman desde SOMA-Fitag-UGT.

La movilización ha tenido lugar en la boca de la mina a las 12.00 horas y ha acudido a la misma el máximo representante del sindicato minero, José Luis Alperi.

Los cuatro operarios de Mina Miura, en Tormaleo (Ibias), decidieron encerrarse en la instalación al acumular prácticamente un año de impagos.

El Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano informó este jueves de que había propuesto sendas sanciones a Carbones La Vega S.L., propietaria de Mina Miura (Ibias), y al director facultativo de la explotación por incumplimiento la Ley 1/1997, de 4 de abril, de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera.