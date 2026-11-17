Concentración en Oviedo con motivo de la huelga ferroviaria - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos asturianos han respaldado este martes la huelga en el sector ferroviario con el objetivo de reclamar mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe, para las que piden refuerzos, entre otras reivindicaciones. Se han concentrado frente a la estación central de Oviedo y han calificado de "éxito" la movilización.

La huelga en Grupo Renfe ha sido convocada a nivel nacional por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España y durante todo el día (de 0.00 horas a 23.59 horas).

El coordinador del Sector Ferroviario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Asturias, Ignacio G. Pérez Garrido, ha dicho que el sentir en los centros de trabajo es de un seguimiento muy grande, absoluto, lo que refleja la respuesta de los trabajadores ferroviarios a la convocatoria sindical en la región asturiana. "Consideramos que es un éxito la jornada de huelga de hoy porque está teniendo un seguimiento masivo", ha dicho.

El coordinador ha aprovechado la concentración para reivindicar cambios estructurales en el sector, afirmando que "tras los accidentes de este año creemos que hay que dar una vuelta al modelo ferroviario que tenemos, tanto al modelo de financiación como al modelo de mantenimiento, como al modelo en cuanto a protocolos de circulación para implementar esa seguridad en el mantenimiento", y ha subrayado la necesidad de "acabar con tanta externalización que tenemos en el mantenimiento".

En este sentido, ha defendido la internalización de las cargas de mantenimiento, argumentando que "hay que internalizar cargas, que el mantenimiento sea llevado a cabo absolutamente por la empresa pública, para tener un control directo de ese mantenimiento", evitando así que "muchas reparaciones dependan de licitaciones, que hacen que se alarguen mucho esas reparaciones en el tiempo".

Respecto al desarrollo de la jornada de huelga en Asturias, Pérez Garrido ha indicado que no se han registrado muchas incidencias, aunque ha reconocido que "ha habido un tren que ha salido esta mañana con retraso", y ha precisado que en cercanías se mantiene el 75% de servicios en hora punta y el 50% en hora valle, mientras que en larga distancia se garantizan prácticamente todos los servicios mínimos.