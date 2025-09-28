Sindicatos asturianos ponen en marcha una nueva iniciativa para lograr la libertad plena de 'Las seis de La Suiza'

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de apoyo en Gijón a 'las seis de La Suiza' - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nueve sindicatos asturianos (CCOO, CGT, CNT, CT, CSI, Inast, Sindicatu Asturianu LCT, UGT y USO) pondrán en marcha este lunes una nueva iniciativa unitaria para lograr la libertad plena de 'las 6 de La Suiza'.

'Las 6 de La Suiza' son un grupo de personas que fueron condenadas, tras la denuncia de un empresario que regentaba una pastelería de Gijón llamada La Suiza, a tres años y medio de prisión por los delitos de coacciones y obstrucción a la justicia. La condena llegó en 2021 después de diferentes protestas sindicales. Hubo recursos, pero el Tribunal Supremo ratificó las penas en 2024. Ingresaron en prisión el pasado 10 de junio y un mes después obtuvieron el tercer grado, por lo que realizan el cumplimiento de la pena en régimen abierto.

La nueva campaña de solidaridad internacional con 'Las 6 de La Suiza' se realizará mediante una página web (en la plataforma de movilización digital Avaaz), con la que recogerán firmas de todo el mundo exigiendo al Gobierno español un indulto, como única forma ya posible para facilitar la libertad plena de las seis sindicalistas presas.

Según informan los impulsores de la campaña, José Antonio Martín Pallín, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo español, ha asumido ser el primer firmante de esta campaña internacional.

En la campaña que inician los sindicatos se denuncia un "complot policial y judicial", comenzado en 2017, que consiguió una sentencia en la que "se dice que demandar negociación sindical es un delito de obstrucción a la justicia, y que convocar concentraciones sindicales es un delito de coacciones".

Veintidós sindicatos de todo el Estado español presentaron hace tiempo una petición de indulto al Gobierno español. Amnistía Internacional solicitó lo mismo. Ahora el sindicalismo asturiano inicia una campaña internacional de firmas para pedirle al Gobierno la tramitación urgente de ese indulto.