Los sindicatos exigen que se aclaren las circunstancias del accidente mortal del trabajador del plan de empleo de Noreña

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han exigido este jueves que se aclaren todas las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral del pasado martes, en el un trabajador de 51 años del Plan de Empleo Local del Ayuntamiento de Noreña falleció al precipitarse unos seis metros desde el tejado de un edificio municipal.

Lo han hecho en la concentración celebrada en Oviedo en la que han guardado un minuto de silencio en memoria del fallecido, han trasladado el pésame a los familiares y amigos del mismo y en la que han vuelto a exigir medidas ante la "lacra" que supone la siniestralidad laboral y que en Asturias se ha cobrado ya siete víctimas en lo que va de año.

El responsable del área de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Gerardo Luis Argüelles, ha manifestado en declaraciones a los medios que no se trata de buscar culpables, sino de aclarar todo lo ocurrido con un informe que depure responsabilidades y que se trabaje para que este tipo de tragedias no se repitan.

Ha reclamado el "máximo respeto para la familia y trabajadores del Ayuntamiento de Noreña, pero también para la investigación que se está llevando a cabo por parte de las autoridades competentes".

"Creemos que esa investigación deberá aclarar muchas cosas y muchas preguntas que se nos presentan, como por ejemplo que hacía un trabajador de un plan de empleo realizando ese trabajo; si había una evalución de riesgos o si existían las medidas de protección necesarias", ha indicado el representante de CCOO.

Desde UGT, Noelia Monroy, ha incidido en que el problema está en los que no cumplen la normativa y que no son otros que los empresarios. Así se ha referido a los datos de inspeccción que demuestran que aun son muchos los que no cumplen la ley.

En este sentido ha pedido al Gobierno asturiano que en el marco de la mesa de la concertación se ponga ya en marcha un juzgado en materia de siniestralidad laboral para que se depuren las responsabilidades en los accidentes como el del pasado martes porque esos accidentes no pueden quedar impunes.

Más crítico y tajante se ha mostrado el presidente de CSI en Asturias, Sergio Fernández que ha considerado que el accidente del pasado martes es "una vergüenza y se trata de un homicidio imprudente evidente, porque el trabajador ni tenía formación para estar en un tejado y desarrollar esa tarea, ni estaba dotado de los medios de seguridad y protección adecuado".

"Es un desastre que en 2022 se estén producciendo este tipo de accidentes, esperamos que ahora alguien pague por lo que consideramos un claro homicidio imprudente", ha indicado Fernández.