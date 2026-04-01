Sindicatos y Grupo Sofitu llaman a mantener la unidad sindical para evitar más casos como 'las Seis de La Suiza'

1074702.1.260.149.20260401140951 Rueda de prensa del Grupo Sofitu y de representantes sindicales, en el Conseyu de la Mocedá de Xixón (Gijón), tras el indulto a 'las Seis de La Suiza'. - JORGE PETEIRO / EUROPA PRESS

GIJÓN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Sofitu y representantes sindicales han celebrado este miércoles el indulto a 'las Seis de La Suiza', cinco mujeres y un hombre de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) que fueron condenados tras unas acciones de protesta laboral frente a una confitería en Gijón que acabó cerrando, y han hecho un llamamiento a mantener la unidad sindical frente a aquellos que quieren frenar la lucha obrera.

Así lo han manifestado, en rueda de prensa en la sede del Conseyu de la Mocedá, en Gijón, en la que la representante del grupo Sofitu, que lideró la acción de apoyo a los detenidos y, posteriormente, condenados, Inés González Pérez, ha destacado que este indulto supone una victoria para los indultados en lo personal, pero para el colectivo lanza el mensaje de que la pérdida de derechos laborales y sindicales "aún está por trabajar".

González Pérez ha reconocido que ha sido una campaña "muy larga, muy pesada", pero que hoy demuestra que "somos mucho más que seis", ha remarcado. En este sentido, ha apuntado que hoy no sería posible este indulto sin que se movilizaran y sin la lucha y unidad sindical.

Ha apuntado, eso sí, que el indulto les deja antecedentes penales y, ante la posibilidad de que pueda ser recurrido por el hijo de los dueños de la confitería, se ha limitado a indicar "que declare todo lo que quiera declarar". "Que llame a Trump", ha ironizado.

Por parte del secretario general de UGT en Gijón, Juan José Iglesias, ha lamentado que tuvieran que entrar en la cárcel ha supuesto "una pérdida importante en la Democracia". Al tiempo, ha opinado que se ha hecho un "atropello" a un derecho constitucional, así como un daño a los afectados y a sus familias.

El secretario general de USO Asturias, Miguel Rivero, por su parte, ha incidido en que este caso es un ejemplo de la necesidad de la acción sindical para conseguir una sociedad "más equilibrada y más justa". "Nunca debió de haber pasado en Democracia", ha apuntado sobre la entrada en prisión de las seis personas sindicalistas.

Feli Sierra, del sindicato de Trabajadoras de Ayuda a Domicilio, por su parte, ha considerado que el indulto es una buena noticia, para ellos y para todos los que les apoyaron.

Para ella, no es justo que hayan sido condenados por defender los derechos de los trabajadores y ha llamado la atención sobre que el indulto llegó, pero después de "mucha incertidumbre". Ha reivindicado, unido a ello, que defender los derechos laborales nunca puede ser un delito.

También desde la Intersindical asturiana, su portavoz, Lena Sarasúa, ha dado la enhorabuena a los afectados y ha remarcado que ha sido un proceso "largo" que supuso consecuencias a nivel personal y sindical. Y si bien ha opinado que este indulto supone un alivio para ellos y para su entorno, ha invitado a reflexionar sobre la labor hecha por Sofitu, que se ha convertido, a su juicio, en un referente de apoyo.

Además, ha llamado a pensar sobre el tiempo de soledad que sufrieron estas personas, el desgaste emocional y el perjuicio en su vida laboral. Ha insistido, también, en agradecer al grupo Sofitu que defendieran a 'las Seis de La Suiza' "sin mirar a otro lado". "Que nos sigamos viendo en las calles y que esto no nos cierre ninguna puerta", ha deseado.

El secretario general de CCOO en Asturias, Damián Manzano, por su parte, ha recordado el "calvario" que han pasado las seis compañeras "represaliadas" para poder disfrutar de libertad.

A su modo de ver, esta condena supone también una amenaza a la Democracia, contra la que ha sostenido que es preciso que la clase sindical y obrera esté "unida" porque los amenazados "somos todos", ha advertido.

Por parte de la CSI, Antonio Estévez ha afirmado que esta condena tiene un objetivo claro de represión contra los implicados, directamente, pero también dar un mensaje del sistema a la clase trabajadora, para silenciar el movimiento sindical y advertirle de que a quien se atreva a protestar tendrá consecuencias judiciales. Ha criticado, al tiempo, que aún no se haya derogado la conocida como Ley Mordaza, que solo sirve para silenciar la voz de los trabajadores y que haya, según él, un retroceso de derechos laborales.

La CGT, asimismo, ha querido lamentar la demora de este indulto y lo que han tenido que pasar las seis personas condenadas por estos hechos, que han sufrido una "persecución" por la defensa de una compañera. Para la CGT, 'las Seis de La Suiza' son referentes del compromiso de la lucha obrera.

Pedro Pariente, del sindicato de la Clase Trabajadora, ha mostrado su satisfacción por el indulto y ha recalcado que con unidad sindical las batallas se pueden ir avanzando y ganando.

Cristina Mencía (CNT Xixón), en su caso, ha recalcado que este indulto no es un gesto generosidad, sino resultado directo de lucha sindical y de apoyo de la sociedad. Ha asegurado que las seis compañeras fueron perseguidas, detenidas y condenadas por defender a otra compañera que denunciaba acoso y explotación laboral.

"CNT no abandonó a las suyas", ha destacado, a lo que ha agradecido que detrás muchos sindicatos y gente se movilizaron a favor de las condenadas. Ha remarcado, eso sí, que la sanción económica sigue vigente.

Ha defendido, además, que el anarcosindicalismo basado en la acción directa es más útil que nunca. "Ningún derecho se ha conseguido sin lucha", ha advertido Mencía.