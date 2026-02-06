Sindicatos de Hunosa piden "pasos firmes" para consolidar la transformación de La Pereda

Archivo - Central de La Pereda - CONCEYU CONTRA LA INCINERACIÓN - Archivo

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical del SOMA-Fitag-UGT y CCOO de Hunosa han pedido este viernes "pasos firmes" para consolidar la transformación de la térmica de La Pereda (Mieres), tras el fallo del TSJA que tumba su conversión en una planta de biomasa.

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han reclamado un "plan de acción inmediato" para obtener las autorizaciones medioambientales necesarias para asegurar el futuro de la central.

CCOO y UGT han lamentado el "silencio clamoroso" de la SEPI hasta comunicar que la reunión prevista para la próxima semana queda suspendida, alegando "que necesita tiempo y mas información respecto a la Pereda".

A juicio de los sindicatos esto evidencia una "falta de compromiso" de la SEPI y del Gobierno Central con Hunosa y con Asturias. "La sentencia ha servido para que se empiece a vislumbrar una realidad que la SEPI llevaba meses ocultando" y que supone que "todo el trabajo desarrollado" para garantizar un futuro industrial, energético y medioambiental para Hunosa, "corre el riesgo de ser dinamitado por la incapacidad, la dejadez y la ausencia de una estrategia clara".

"No vamos a consentir que la SEPI pretenda utilizar el fallo del TSJA como coartada, con el fin de ejecutar un plan que ya intentó imponer mediante la dilación permanente de la negociación con disculpas peregrinas", han dicho.

Ante la situacion que sobreviene, SOMA-FITAG-UGT y CCOO de Hunosa han reclamado la convocatoria "inmediata y urgente" de la mesa negociadora. "No caben más excusas ni maniobras dilatorias. Hunosa necesita un marco estable que garantice su viabilidad y su futuro y lo necesita ya", han aseverado.