Sindicatos y Sespa llegan a un acuerdo que mejora las condiciones de trabajo y retribuciones para el personal sanitario

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el gerente del Sespa, Aquilino Alonso, junto a los representantes del 'Frente común sindical' de la sanidad asturiana - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y el 'Frente Común Sindical', conformado por las organizaciones CCOO, CSI, CSIF, Satse, SAE/Usae, Sicepa-Usipa y UGT, han firmado un preacuerdo para mejorar las condiciones de trabajo y retribuciones para el personal sanitario, con medidas como el reconocimiento del solape de jornada o la ponderación de la jornada nocturna.

Según ha explicado en representación de todas las fuerzas sindicales el secretario de acción sindical de CCOO de Asturias, Adrián Redondo, las organizaciones están "muy satisfechas" con el preacuerdo, ya que recoge el 90% de las reivindicaciones que pusieron sobre la mesa.

Valoran especialmente que se reconozca el solape de jornadas y se amplíe a muchas categorías profesionales en las que se produce el intercambio de información sobre la asistencia a pacientes. También ha destacado la ponderación de las noches y el incremento del precio de la noche, elementos ambos "muy importantes" porque "genera empleo, genera descansos y mejora la asistencia a los usuarios".

Desde el sindicato de enfermería Satse, su portavoz Belén García ha puesto el foco en el hecho de que el preacuerdo incluye mejoras laborales además de retributivas, para "todos los profesionales" del sistema sanitario asturiano. Además de las medidas ya mencionadas, García ha destacado las dietas por manutención y desplazamiento en atención primaria.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, por su parte, ha celebrado el acuerdo, destacando que es el resultado de "muchos meses" de diálogo con las fuerzas sindicales. Ha remarcado así la importancia de conseguir una "paz social" para mantener la asistencia sanitaria.

REUNIÓN CON LA PLATAFORMA 'MÉDICOS DEL SESPA'

Saavedra ha recordado que hoy tiene una reunión con la plataforma de 'Médicos del Sespa', cita en la que explicará a sus miembros los acuerdos alcanzados tanto con el Simpa la semana pasada como el de este martes.

En Asturias, ha dicho, están intentando "llegar a los máximos acuerdos" que "mejoran de forma importante las condiciones", dentro del marco autonómico, ya que otras de las reivindicaciones de los profesionales sanitarios se deberán dirimir a nivel nacional.

El preacuerdo alcanzado hoy, supone para la Administración autonómica "un compromiso con la mejora de la calidad asistencial y la continuidad de los cuidados que se prestan dentro de la sanidad pública asturiana".