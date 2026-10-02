Los sindicatos de la Universidad de Oviedo denuncian el "bloqueo" del Principado a la OPE-2025

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OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales de la Universidad de Oviedo --ISA, SIPU, CCOO, CSIF Y UGT-- han denunciado de forma unitaria la "situación de bloqueo" que sufre la institución académica por parte del Gobierno del Principado de Asturias y han advertido de las consecuencias que esta paralización genera sobre el profesorado.

En una nota prensa, señalan que la Universidad lleva meses a la espera de que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo autorice la publicación de más de 150 plazas de Catedrático de Universidad, Titular de Universidad y Profesorado Permanente Laboral correspondientes a la OPE-2025. "Mientras la Universidad ha realizado un importante esfuerzo para agilizar los trámites de su competencia, la autorización del Gobierno sigue sin llegar", subrayan.

En la misma nota de prensa, aseguran que la falta de publicación de las convocatorias impide conocer los plazos de los concursos y puede provocar que parte de quienes optan a estas plazas no pueda tomar posesión antes del 1 de enero de 2027, con "pérdidas económicas de miles de euros" por el retraso en el reconocimiento de quinquenios, sexenios y complementos retributivos autonómicos.

A esta situación de "bloqueo" se suma el retraso en el cumplimiento del acuerdo alcanzado en diciembre de 2025 con la Consejería de Ciencia para poner en marcha el Decreto de complementos retributivos autonómicos. Las organizaciones sindicales recuerdan que han reclamado en repetidas ocasiones este compromiso, fruto de la negociación desarrollada en los últimos años para adaptar a la LOSU un sistema retributivo regulado por un acuerdo de 2004. Sin embargo, lamentan que tras más de diez meses el decreto sigue sin materializarse y sin una respuesta clara sobre su calendario.

Por todo ello, los sindicatos han exigido al Gobierno del Principado de Asturias que autorice de inmediato la OPE-2025, desbloquee el decreto de complementos retributivos y cumpla los acuerdos suscritos en 2025 para evitar nuevos perjuicios laborales y económicos a la plantilla docente.