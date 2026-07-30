La Sindicatura recomienda un Plan Autonómico de Vivienda que integre todos los instrumentos estatales en una estrategia

Archivo - Ovidio Zapico ,en Avilés, ante un edificio de vivienda pública. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas considera "esencial y prioritario por parte de la administración autonómica elaborar un Plan Autonómico de Vivienda que integre los distintos instrumentos estatales en una estrategia propia, definiendo objetivos claros, indicadores de necesidad y mecanismos de seguimiento y evaluación".

Esta es una de las recomendaciones que el órgano fiscalizador propine en su informe de fiscalización operativa y de cumplimiento sobre la promoción y gestión de la vivienda protegida en el Principado de Asturias, ejercicios 2023 y 2024.

Considera la Sindicatura que dicho plan debería incorporar una planificación realista y plurianual de recursos y actuaciones, así como reforzar la coordinación con entidades locales para orientar la política de vivienda a las necesidades reales.

También incide en que sería recomendable establecer y dotar de transparencia los procedimientos que se llevan a cabo para la selección de actuaciones cofinanciadas con fondos europeos, así como mejorar el sistema de seguimiento específico de hitos y avances de los proyectos cofinanciados con dichos fondos que permitan anticipar desviaciones y mitigar los riesgos de incumplimiento de plazos.

Para la ejecución autonómica del Plan Estatal de Vivienda, se recomienda reforzar los procedimientos de tramitación administrativa de forma que permitan cumplir los plazos de resolución y mejorar, con ello, la eficacia en la ejecución del programa.

En relación con los registros de solicitantes, de viviendas y del parque público se considera imprescindible que el registro de demandantes autonómico sea obligatorio para el acceso a la totalidad de las viviendas protegidas, con independencia del promotor.

CONCLUSIONES DEL INFORME

En lo referido a las conclusiones del informe fiscalizador, se destaca que las deficiencias constatadas en los registros autonómicos en materia de vivienda protegida, tanto en lo que refiere a la demanda como a la oferta disponible, impiden cuantificar el desajuste concreto entre ambas magnitudes en el período fiscalizado.

Además, durante el trabajo de fiscalización, la Sindicatura no ha alcanzado evidencia de que los procedimientos de promoción aplicados en el Principado de Asturias respondan a una planificación autonómica adecuada ni alineada con las necesidades en materia de vivienda durante el periodo fiscalizado.