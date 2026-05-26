El Sipla lleva a los tribunales el proceso de selección de la plaza de comisario de Siero

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OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente de Policías Locales de Asturias (Sipla) ha interpuesto una demanda judicial contra el procedimiento de provisión de la plaza de comisario convocada por el Ayuntamiento de Siero. El sindicato considera que el proceso vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública.

Según denuncia la organización sindical a través de una nota de prensa, la convocatoria introduce de manera "restrictiva" la exigencia de pertenecer al subgrupo A1, a pesar de que dicha condición no figura recogida en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) correspondiente al puesto convocado.

A juicio de Sipla, esta circunstancia provoca la exclusión de numerosos mandos de la Policía Local que, contando con la titulación académica requerida y una amplia trayectoria en puestos de responsabilidad, se ven en una situación de "desigualdad evidente" respecto a miembros de otros cuerpos policiales que sí pueden concurrir por pertenecer administrativamente a dicho subgrupo.

La organización muestra su "preocupación" por "la rapidez" con la que se ha procedido al anuncio y publicación del nombramiento del nuevo comisario, "sin que conste públicamente una valoración objetiva, transparente y motivada de los méritos, la experiencia profesional y las capacidades de los aspirantes".

En este sentido, Sipla recuerda que ya había advertido públicamente desde la publicación de las bases que los requisitos establecidos "parecían diseñados de manera muy concreta para favorecer un determinado perfil profesional ajeno a la Policía Local", señalando que las condiciones exigidas "apuntaban de forma evidente hacia un perfil de procedencia militar".

Por todo ello, el sindicato ha interpuesto una demanda judicial con el objetivo de que sean los tribunales quienes determinen si la convocatoria se ajusta plenamente a Derecho y garantiza realmente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.