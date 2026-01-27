Situación del alquiler en Asturias: La competencia por encontrar piso se dispara un 26% según Idealista

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de contactos interesados en cada anuncio de alquiler en Asturias ha aumentado un 26% en un año, según ha informado el portal inmobiliario idealista, que refleja que el número de familias compitiendo por cada alquiler en España se ha incrementado en un 14%.

A nivel estatal, en el cuarto trimestre de 2025 los anuncios de viviendas en alquiler publicados en idealista recibieron una media de 34 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 14% más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando recibían de media 30 contactos, según un estudio publicado por idealista.

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (20%), seguido de Málaga (20%), Bilbao (17%), Palma (15%), Alicante (12%) y San Sebastián (9%). En Madrid y Valencia la competencia ha crecido un 5%, mientras que el incremento ha sido menor en Sevilla (3%).

En 8 capitales de provincia el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%. Se trata de las ciudades de Ciudad Real (98%), seguido de Soria (92%), Melilla (65%), Cuenca (59%), Lleida (58%), Huelva (55%), Santander y Ceuta (ambos con un 53%). Por el contrario, en 5 capitales la competencia se redujo: Teruel (-26%), Santa Cruz de Tenerife (-15%), Ávila (-13%), Cáceres (-11%) y Lugo (-5%). En Pontevedra los niveles de competencia se mantuvieron estables.