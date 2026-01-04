Sofocado un incendio en una casa en Las Gallinas, Salas

Incendio en una casa en Salas. - SEPA

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias, con base en Grado y Tineo, han sofocado el incendio de una casa en Las Gallinas, Salas. El 112 recibió el aviso, este sábado, a las 20:48 horas con una llamada en la que se indicó que estaba quemando una casa.

Según informa el 112-Asturias en su cuenta de la red X, el propietario sufrió quemaduras en las manos. El afectado se trasladó por sus medios al centro de salud de Salas para ser atendido.

Los bomberos permanecieron trabajando en el lugar durante la madrugada y han regresado esta mañana para revisar de nuevo la zona, que ya está totalmente fría.