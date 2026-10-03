Somiedo compite por ser el 'Mejor Pueblo de Película' de España

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SOMIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Somiedo ha sido seleccionado para competir en la primera edición de los Premios 'Pueblos de Película', una iniciativa impulsada por la Red de Pueblos de Película para poner en valor los destinos vinculados al turismo de pantalla y el desarrollo territorial.

El concejo opta al galardón de 'Mejor Pueblo de Película' junto a otros 26 municipios de todo el país, siendo la única localidad de Asturias en la convocatoria. La vinculación de Somiedo con las grandes producciones audiovisuales se ha consolidado en los últimos años con rodajes como el de 'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha'.

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 25 de octubre a través de la página web oficial del certamen. Entre todos los usuarios que emitan su voto se sorteará una escapada de dos noches para dos personas en uno de los municipios candidatos. El nombre de la persona agraciada en el sorteo se dará a conocer el 26 de octubre, mientras que el municipio ganador del premio a 'Mejor Pueblo de Película' se anunciará el 13 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR) de Valladolid.