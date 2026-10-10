Somos Asturies apuesta por una coalición amplia en la izquierda para las elecciones generales

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y el diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado - SOMOS ASTURIES

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General y representante de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha dado comienzo a su precampaña electoral con un encuentro en Gijón junto al diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado. La formación ha reivindicado la necesidad de unir fuerzas y ha mostrado su disposición a apoyar una coalición amplia de izquierdas que defienda los derechos de la ciudadanía.

En una nota de prensa posterior al encuentro, Tomé ha llamado a la izquierda a "ampliar y abrir las ventanas" incorporando a "todo el mundo sin importar de dónde viene". Para Tomé, es momento de "desbordar lo político". "Necesitamos líderes y mucha movilización social. Y si eso nos desborda y tiene más fuerza, bienvenido sea", ha subrayado, mostrando su "disposición plena a colaborar con un frente común de izquierdas en Asturies" y que "haya una sola papeleta, una sola candidatura que avance en derechos y que suponga un muro sólido de contención contra el fascismo".

Emilio Delgado, por su parte, ha explicado cómo el plan de la unidad supone "ofrecer una propuesta firme a la gente que no se conforme con lo que ya hay y que no está dispuesta a retroceder 50 años atrás, como pretenden algunos". El diputado de la Asamblea de Madrid ha explicado que hay que "dar un gran salto hacia adelante" como unión fuerte de la izquierda. "Ya no basta con señalar a los fascistas, hay que secarles las fuentes de las que beben, que es la inseguridad vital de las personas", ha dicho.