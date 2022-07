Somos y Podemos presentan iniciativas para la gratuidad y rebajas del transporte público

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal independiente del grupo municipal de Somos Oviedo, Ignacio del Páramo, y el diputado autonómico de Podemos Asturies Daniel Ripa, han presentado este viernes sendas iniciativas para bonificar el transporte público en la región y la capital asturiana.

Del Páramo ha presentado la moción que se llevará por parte de Somos al Pleno municipal de Oviedo, y en la que se pide el estudio de la posible gratuidad del TUA durante los meses de septiembre a diciembre de este año o al menos o una rebaja sustantiva del precio del abono.

El concejal ha explicado "la idea es que se estudie tanto la gratuidad del transporte público en Oviedo, o en su defecto que otro tipo de medidas y rebajas puede tener el transporte no solo durante estos tres meses, si no a un largo tráfico. Apoyar y bonificar el transporte público sería una medida que beneficiaría a quienes menos recursos tienen y peor lo están pasando en estos tiempos de crisis global, pero también sería una medida que traería ventajas de firma global al reducir el consumo, y por lo tanto el precio, del carburante a todos, y como no también innegables mejoras desde la perspectiva mediambiental".

Por su lado el diputado autonómico ha presentado una propuesta de complementariedad de las medidas planteada por el gobierno central respecto al trasporte público y la movilidad. Ripa ve fundamental "que se incluyan las medidas para el conjunto de viajes de autobuses del Consorcio de Transportes de Asturias. Debe de ser gratuita de forma pareja a la planteada para el tren estos tres meses, pero debería de complementarse con rebajar el precio del abono mensual a los 10 euros en el futuro" esto permitiría según palabras del diputado "dar acceso a una movilidad más barata y revertir la perdida de pérdida de viajeros que durante la última década en Asturias".

El diputado ha pedido también "que los polígonos industriales donde van a trabajar gran parte de los trabajadores asturianos tengan un refuerzo de su conectividad y pedimos un plan de refuerzo durante estos meses".