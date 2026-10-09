El sorteo de la BonoLoto deja un premio de 1.670.573 euros en Gijón

Archivo - Una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un boleto de la BonoLoto validado en la Administración de Loterías número 3 de Gijón, situada en la calle Río de Oro, 8, ha resultado acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en el último sorteo de la Lotería Primitiva, según los datos facilitados por la organización. El acertante recibirá 1.670.573 euros.

El validado en Gijón es el único boleto agraciado de primera categoría.

De segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) se han registrado dos boletos acertantes, validados en la Administración de Loterías número 1 de Barbastro (Huesca), ubicada en la calle General Ricardos, 6, y en la número 3 de Monforte de Lemos (Lugo), situada en la calle Concepción Arenal, 48.