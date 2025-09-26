Sorteo de La Primitiva: El segundo premio cae en Langreo y deja casi 40.000 euros

Archivo - Administración de Loterías número 27, en Oviedo. Sorteo de la BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva ha dejado un premio de 39.338 euros en Langreo, en un premio de segunda categoría del que hay cinco boletos acertantes, según información de Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto acertante validado en Langreo se vendió en el despacaho receptor número 58.275. Además de en la localidad asturiana, el mismo premio ha sido vendido en Jaén, Torrelavega, Madrid y Alcalá de Henares.

En el sorteo de La Primitiva de este jueves no existen boletos acertantes de categoría especial ni de primera categoría, con lo que el el bote que se genera para el próximo sorteo asciende a 7,5 millones de euros.