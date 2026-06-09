Stop Baterías exige al Principado distancias de seguridad "vinculantes e inamovibles" para toda la ciudadanía

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OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Stop Baterías ha exigido este martes al Gobierno del Principado el establecimiento de distancias de seguridad "vinculantes e inamovibles" en la implantación de parques de baterías que se apliquen de forma homogénea a toda la ciudadanía, con el objetivo de evitar la "discriminación" de quienes residen cerca de suelo industrial.

El colectivo ha reaccionado así ante la publicación del avance de las Directrices Sectoriales para regular la implantación de estos sistemas, un documento que, según explican a través de una nota de prensa, "retoman un concepto propuesto en primera instancia por la CUOTA", pero que "traslada la responsabilidad de la autorización a los ayuntamientos y deja la fijación definitiva de los metros a "análisis de riesgos específicos" de cada proyecto.

La plataforma reclama que la Dirección General de Medio Ambiente adopte los mismos criterios contemplados para el suelo rural, ámbito al que se ciñen legalmente las Directrices, y los extienda a los proyectos gestionados en todo tipo de suelos, incluyendo los industriales o degradados con viviendas o actividades agroganaderas próximas. Advierten de que, de lo contrario, se consolidaría un "doble rasero" y una exclusión de las medidas de protección para una parte de la población.

Stop Baterías Asturias defiende su propuesta de respetar las recomendaciones previas de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), planteando una distancia mínima de 1.000 metros respecto a núcleos rurales y zonas residenciales, 500 metros para viviendas aisladas y explotaciones ganaderas, y 200 metros en áreas recreativas y caminos de uso público.

En la misma nota de prensa califican de "alarmante" que el documento abra la puerta a que los promotores soliciten una disminución de las distancias o a que se evalúen "en cada caso particular" basándose en tecnologías cambiantes o medidas mitigadoras, ya que defienden que ante un incendio y su correspondiente nube tóxica, la única medida correctora efectiva es la distancia.