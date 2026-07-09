Suatea cree que la "frustración" por suspender las oposiciones docentes no puede llevar a criticar a los tribunales

Imagen de archivo de un centro de coordinación de las oposiciones docentes. - Esther Lobato - Europa Press

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo Suatea ha mostrado este jueves su "apoyo y más absoluta confianza" en los miembros de los tribunales de las oposiciones al cuerpo de maestro, asegurando que la "frustración" de los docentes que han suspendido la prueba no puede llevarles a "cargar contra las compañeras y compañeros que forman parte de los tribunales ni llegar a la conclusión de que el concurso-oposición es una lotería".

En un comunicado, Suatea ha asegurado vivir "con preocupación" lo que está ocurriendo con el último proceso de oposiciones, donde más de 3.500 aspirantes completaron el examen y 1.314 lograron superarlo. "La oposición es una prueba de selección enormemente dura", han subrayado, y requiere "una gran cantidad de esfuerzo" que "muchas personas realizarán sin que se vea recompensado con una plaza". "Pero, precisamente por eso, no se puede desmerecer el trabajo realizado por las personas aspirantes que sí lograron superar esta primera parte", han remarcado.

En este contexto, Suatea ha pedido a la consejera Eva Ledo que antes del próximo procedimiento selectivo implemente la revisión de exámenes después de la primera parte, de manera que los aspirantes puedan solicitar revisión después de cada una de las dos partes. De igual modo, han pedido que la rúbrica con los criterios de evaluación aparezcan junto con la propia convocatoria del procedimiento selectivo. Esa rúbrica, agregan, debería ser "lo más parecida" a la que utiliza el tribunal.

Por otro lado han pedido a la Consejería que publique los datos de personas presentadas y de personas que acuden al examen únicamente a firmar en los días inmediatamente posteriores a la celebración de la primera prueba, siguiendo el modelo de otros territorios. En el caso de los supuestos y pruebas prácticas, han pedido que se ofrezcan concreciones por especialidad de los supuestos prácticos.

MEJORAS PARA LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES

Junto a estas reivindicaciones, Suatea ha planteado mejoras para los miembros de los tribunales, aspectos que pueden aplicarse "de forma inmediata" en el siguiente proceso.

En concreto piden que se proporcione a las presidencias instrucciones que garanticen jornadas de trabajo "razonables" con "descansos suficientes"; un cambio en la normativa para que se cobren los servicios prestados en la siguiente nómina y no "esperar varios meses"; o actualizar las cuantías que perciben, congeladas desde 2009.

Para Suatea, "gran parte de los problemas que afectan al proceso" pasan por superar el "nefasto" Acuerdo de Profesorado Interino de 2014. Así, consideran que "si no existiese la necesidad de presentarse en persona al examen, esto permitiría ajustar el número de personas necesarias para conformar los tribunales".

De igual modo, creen que "sería perfectamente posible modificar el calendario de actuaciones para que los tribunales pudieran detenerse a revisar detenidamente todas las primeras pruebas y atender las reclamaciones con la calma y el tiempo suficientes para una tarea tan importante".