Suatea rechaza el traslado de la Escuela de Arte de Avilés a favor de la Universidad privada Nebrija

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SUATEA ha mostrado este lunes su rechazo a la decisión de trasladar a los estudiantes de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, que hasta ahora ocupan el Palacio de Camposagrado, para ceder el edificio a la universidad privada Nebrija.

Según el sindicato, esta medida afecta a la continuidad de la enseñanza pública de arte y se ha llevado a cabo "sin contar con la comunidad educativa". En una nota de prensa Suatea ha advertido que el traslado "al PEPA" debe garantizar recursos, espacios y condiciones adecuadas para alumnado y profesorado.

El sindicato ha reclamado la "paralización inmediata" de cualquier medida que implique el desalojo de la Escuela de Arte y ha pedido que el Palacio de Camposagrado siga siendo un espacio público dedicado a la enseñanza artística.

Además, ha solicitado al Gobierno del Principado que refuerce la educación pública en lugar de favorecer iniciativas privadas.