Subastados dos atunes rojos más en la Rula de Avilés

Atunes rojos rulados en Avilés. - RULA DE AVILÉS

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rula de Avilés subastó en la tarde de este miércoles dos nuevos atunes rojos, con lo que se eleva a seis el número de ejemplares vendidos en la lonja avilesina desde el 30 de septiembre, día en el que se descargó el primero.

Según ha informado la Rula de Avilés, "Pescaderías Casapesca" exhibe este jueves en su puesto de la Plaza de Avilés uno de los dos atunes rojos subastados ayer, de 194 kilos. El segundo atún rojo vendido este miércoles (220 kilos) fue adquirido por un mayorista y su destino se desconoce. Ambos fueron capturados frente a Cudillero.

Hasta el momento, los atunes rojos de la Rula de Avilés han sido puestos a la venta, por este orden) en La Felguera (Pescadería Pablo y Gloria), Gijón (Pescadería Ana Selección) y Avilés (Pescados Vicente y Pescadería Casapesca).