Sube un 7,8% la tasa de defunciones en Asturias por tumores

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OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias presentó la mayor tasa por 100.000 habitantes de defunciones por tumores, con 381,3 casos y un incremento del 7,8 por ciento, frente a un descenso del 0,5 por ciento en España que alcanzó una tasa de 235,4 casos, según los datos de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte de 2025 publicada este martes por el INE.

También aumentó la tasa por tumores respecto a 2024 en Región de Murcia (4,9%) y la ciudad autónoma de Ceuta (2,6%). Los mayores descensos se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (-7,7%), Cantabria (-5,3%) y La Rioja (-3,5%).

Asimismo, el Principado fue una de las pocas comunidades autónomas en la que se redujo la tasa de defunción por enfermedades del sistema respiratorio, con 130,3 casos por 100.000 habitantes y un descenso del 2,4 por ciento. A nivel nacional, la tasa es de 110,7 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un aumento del 7,9%.

En las enfermedades del sistema respiratorio las tasas de defunción aumentaron en todas las comunidades, excepto en Aragón (-8,2%), Principado de Asturias (-2,4%) y La Rioja (-0,9%). Los mayores aumentos se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (45,9%), País Vasco (25,9%) y Región de Murcia (18,7%).

Por último, la tasa de defunciones en Asturias por enfermedades en el sistema circulatorio aumentó un 2,7 por ciento, mientras que en España bajó un 1,1 por ciento.

La Rioja (-7,6%), Illes Balears (-6,8%) y Región de Murcia (-5,3%) presentaron los mayores descensos en las tasas de defunciones por enfermedades del sistema circulatorio. Los mayores aumentos se observaron en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y en Canarias (del 26,4%, 4,7% y 2,8%, respectivamente).

DATOS NACIONALES

Los tumores se mantuvieron como primera causa de muerte en 2025 en España, con un 26,3% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (25,7%). No hubo variaciones significativas en el número de fallecimientos por estas causas respecto a 2024.

Por segundo año consecutivo la tasa de muertes por tumores (235,4 por 100.000 habitantes) fue superior a la de las enfermedades del sistema circulatorio (230,0).

En tercer lugar volvieron a figurar las enfermedades del sistema respiratorio, con el 12,4% de las defunciones y un aumento del 9,0% respecto a 2024.

A nivel más detallado, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la causa de muerte más frecuente en 2025, con 26.711 personas fallecidas, un 1,8% menos que en 2024. Por detrás, en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio se situaron las enfermedades cerebrovasculares, con 22.341 defunciones (un 2,4% menos).

Entre los tumores, las causas más frecuentes fueron cáncer de bronquios y pulmón (23.479 defunciones, un 0,9% más que en 2024) y cáncer de colon (10.610 fallecidos, un 1,5% más).

Entre las enfermedades más frecuentes, los mayores aumentos de muertes se dieron por neumonía (8,5% más) e insuficiencia renal (5,1%). Por el contrario, las que más descendieron fueron la diabetes mellitus (-3,4%) y las enfermedades cerebrovasculares (-2,4%).

Por sexo, las principales causas en los hombres fueron las enfermedades isquémicas del corazón (16.830 fallecidos), el cáncer de bronquios y pulmón (16.722) y las enfermedades cerebrovasculares (9.988). En las mujeres fueron la demencia (15.344 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.353) y la insuficiencia cardiaca (11.194).

En 2025 hubo 19.042 fallecimientos por causas externas, 691 más que en el año anterior (3,8%). Por sexo, fallecieron 11.992 hombres (un 3,3% más) y 7.050 mujeres (un 4,5% más). Las caídas accidentales fueron la primera causa de muerte externa, por tercer año consecutivo, con 4.814 fallecidos (un 8,2% más).

La segunda fue el ahogamiento, sumersión y sofocación (con 3.899, un 6,7% más que en 2024). Y la tercera, los suicidios (con 3.808). Por su parte, el número de fallecidos por accidentes de tráfico disminuyó un 4,3%.

Por sexo, las causas de muerte externa más frecuentes entre los hombres fueron los suicidios (2.784 fallecidos) y las caídas accidentales (2.590). En las mujeres lo fueron las caídas accidentales (2.224 fallecidas) y el ahogamiento, sumersión y sofocación (1.805).