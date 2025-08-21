Sucesos.- Cuatro incendios activos, tres estabilizados y ocho controlados en Asturias

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último balance de la situación de incendios forestales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) correspondiente a la mañana de este jueves contabiliza 15 incendios forestales en el Principado: 4 activos, 3 estabilizados y 8 controlados.

Así, la última actualización señala que el incendio de Degaña volverá a concentrar el operativo de extinción para continuar frenando su avance en el límite con Asturias.

Por un lado se sigue trabajando con maquinaria pesada en las líneas de defensa y se realizará una importante movilización tanto de medios aéreos como terrestres. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) se ha aprobado la solicitud realizada para el envío de dos aviones anfibios FOCA y una aeronave de coordinación y observación ACO.

Así mismo también se ha activado la BRIF de Ruente. A los medios aéreos se suman los dos helicópteros de extinción de Bomberos del SEPA, el bombardero de (Miteco) y las aeronaves de la BRIF de Tineo. Por tierra permanecen movilizados Bomberos de Asturias, la BRIF presencial y de régimen domiciliaria de Tineo, la de Ruente y los efectivos de bomberos desplazados desde la Diputación Foral de Navarra.

En tareas de vigilancia y seguimiento continúa el helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando, a lo largo de toda la jornada, las zonas afectadas con personal de Bomberos de Asturias en continúa revisión para facilitar las decisión tácticas y operativas del operativo.

Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra. A la zona se ha destinado hoy como Director Técnico de Extinción un jefe de zona que se encargará de realizar una evaluación de todo el incendio junto a personal de Bomberos de Asturias y dos empresas forestales.

En el incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) continuará trabajando el helicóptero de Navarra, el Leire II. Por tierra permanecen movilizados Bomberos de Asturias, dos empresas forestales y los bomberos procedentes de Andorra. Como Director Técnico de Extinción se encuentra un jefe de zona.

A estas horas se registran puntos calientes en zona baja, se sofocaron algunos puesto calientes en la zona baja y se seguirá atacando el fuego en la zona alta para evitar que el fuego avance al pico Mocosu.

También permanecen activo el incendio de Quirós (Faedo) en zona alta. Los medios por tierra no son operativos y no afecta a masa combustible.

Los incendios estabilizados son los de Uña/Arcenorio (Ponga), Bezanes (Caso) y Cabrales (Camarmeña). En cuanto a los incendios controlados, los focos serán revisados y continúan en segumiento. A las tareas se han sumado, en varios puntos, las agrupaciones de Protección Civil del Alto Nalón, Tineo y Valdés.

Los incendios controlados son los de Llonín (Peñamellera Baja), Vallado/La Palachina (Cangas del Narcea), Lebredo, Medal y Loza (Coaña), San Félix (Tineo), Tarantes y Valle del Moro (Ponga), y Villayón (Villayón).