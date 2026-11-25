Droga, dinero y otros efectos incautados a un grupo criminal dedicado a la venta de cocaína en Gijón. - POLICÍA NACIONAL GIJÓN

GIJÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a tres personas, dos hombres de 31 y 34 años y una mujer de 35, todos ellos de nacionalidad dominicana, como supuestos integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, la investigación se inició el pasado mes de septiembre, después de que varias quejas vecinales y la colaboración ciudadana pusieran a los agentes sobre la pista de una posible actividad de venta de drogas en el barrio de Contrueces.

Las pesquisas permitieron comprobar que desde una vivienda se realizaban ventas directas de cocaína y también repartos a domicilio. Para ello, los implicados se desplazaban a pie, en patinete eléctrico o utilizando vehículos alquilados.

Fruto de la investigación, se pudo constatar la actividad ilícita que desarrollaban los sospechosos, así como al papel que desempeñaban en la distribución y custodia de la droga. Una vez confirmados los indicios, el pasado martes fueron detenidos.

Durante la operación, se realizó un registro en la vivienda y en dos trasteros utilizados para guardar la mercancía y otros elementos relacionados con la actividad delictiva.

Los agentes intervinieron 127 gramos de cocaína, 13.790 euros en efectivo, un arma de fuego con munición, dos armas de aire comprimido, 14 teléfonos móviles, dos cajas fuertes, cuatro balanzas de precisión y un ordenador portátil.

Finalizadas las diligencias policiales, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia correspondiente, decretando el ingreso en prisión para los dos hombres.