Trasladado al hospital tras negarse a tomar medicación y esgrimir un cuchillo a la Guardia Civil

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GIJÓN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años "con antecedentes de salud mental" ha sido trasladado esta tarde al hospital de Cangas del Narcea tras negarse a tomar una mediación considerada de administración "urgente" y esgrimir un cuchillo ante la llegada de la Guardia Civil de Tineo a su domicilio, según informa la Benemérita.

El suceso se ha producido sobre las 16:30 horas de este viernes cuando la Guardia Civil de Asturias ha recibido un aviso de los servicios sanitarios (SAMU) demandando ayuda porque un varón de 68 años de edad se negaba a tomar medicación prescrita y se consideraba dicha administración "urgente".

Según informan los agentes, una vez trasladada la patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Tineo, el varón mantuvo su actitud desatendiendo los requerimientos tanto de un familiar cercano como de los servicios médicos.

La persona se encontraba sóla en su domicilio y se negaba también a abrir la puerta, aumentando su grado de alteración. Además, el varón llegó a romper un cristal de la venta y esgrimir un cuchillo ante llegada de los agentes.

En ese momento, se activó el equipo negociador de la Guardia Civil de Asturias así como efectivos de la USECIC.

Finalmente, el varón salió huyendo por una ventana trasera de la vivienda, momento en el que fue interceptado por la Guardia Civil. Una vez atendido por los servicios médicos que se encontraban en el lugar, fue trasladado al hospital de Cangas del Narcea.