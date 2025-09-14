Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobará este próximo lunes, 15 de septiembre, los nombramientos de Irene Garrido, Mar Vaquero, Susana López Ares, Juan Diego Requena y Javier Thibault Aranda como coordinadores de área de la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, encabezada por Alberto Nadal.

De esta manera, el Partido Popular reforzará su equipo económico tanto para hacer frente a un Gobierno equivocado en su política económica, industrial y laboral, como para empezar a diseñar la España que ha de venir después de Pedro Sánchez.

Desde el PP de Asturias, ante el nombramiento de López Ares como coordinadora de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial, el presidente, Álvaro Queipo, señaló que esta "es una gran noticia para el Partido Popular de Asturias que sigue reforzándose en el conjunto del PP nacional".

"Es especialmente relevante que asuma la coordinación de áreas tan decisivas para el presente y el futuro de Asturias. Este reconocimiento refleja el valor del trabajo que estamos desarrollando", dijo Queipo.

El PP asegura trabajar para ser la alternativa que dé respuesta y aporte soluciones a los problemas de los españoles en un contexto en el que "aumenta la precariedad laboral mientras los sueldos son cada vez más bajos".

Desde las filas de los populares se traslada que el Ejecutivo central sigue sin acometer una reforma que se adecúe al mercado actual, al mismo tiempo que los trabajadores autónomos cada vez están "más asfixiados" por los impuestos, las cotizaciones y la escasa protección social.

Del mismo modo, critcan que no existan medidas eficaces para el impulso del empleo juvenil. Además, recuerdan que el país continúa sin conocer las causas del apagón del pasado mes de abril "porque el Gobierno carece de una hoja de ruta en materia energética".

Así, lamentan que el Ejecutivo de Sánchez "continúa sin el valor necesario para explicar el motivo por el que toda España se quedó sin luz durante horas y mucho menos para afirmar que eso no volverá a ocurrir".

CINCO ÁREAS DE COORDINACIÓN

Irene Garrido será la coordinadora del área de Economía. La diputada en el Congreso es Doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela.

Por su parte, Mar Vaquero asumirá la coordinación del área de Comercio, Inversiones, Empresa, y PYMEs. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia es Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Derecho Laboral Seguridad Social (CEF, Madrid) con Máster en Comercio Exterior, Cooperación y Relaciones Internacionales (Euro'in UE).

Juan Diego Requena será el coordinador de Energía y Sostenibilidad. El diputado en la Cámara Baja es ingeniero químico (Universidad de Málaga).

En el caso de Susana López Ares, se encargará del área de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y profesora titular del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad de Oviedo.

Por último, Javier Thibault Aranda será nombrado coordinador de Empleo, Autónomos y Diálogo Social. Thibault es consultor, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid.