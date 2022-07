Taboada (Somos) pide la reparación y el mantenimiento debidodel Parque de Vetusta

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, ha advertido este viernes de la situación de "abandono" de varias infraestructuras del barrio de Fozaneldi, en especial del Parque de Vetusta. "Hace dos años que se retiraron nueve bancos del parque, los mismos años que se lleva reclamando que los vuelvan a poner" señala Taboada como un ejemplo ilustrativo de la situación.

"Este barrio tiene mucha gente joven y muchas familias con niños y niñas que hacen uso de las zonas verdes y está sin atender y sin mantenimiento desde principios del actual mandato, pusieron unos aparatos de gerontogimnasia pero se olvidaron de todo lo demás" señala la portavoz de Somos.

Recuerda Taboada que se acordó en un Pleno que se iba a acondicionar el acceso al polideportivo y sigue sin hacerse. "Una promesa incumplida más de este equipo de gobierno que además está lleno de baches y agujeros todo el barrio, y se lleva reclamando su reparación desde hace tres años".

Sobre la licitación que ha abierto el Ayuntamiento para arreglar diez calles del barrio, Taboada considera que "llevamos tres años esperando por ello en el barrio, no son todas la calles que están deterioradas, y además veremos si esas reparaciones se hacen o no al final. Ya sabemos todas las obras que hay pendientes en el municipio que no acaban de terminarse".

Por su parte, Andrés Fernández Castaño, uno de los vecinos que ha acompañado a Taboada durante el recorrido, se queja de que a pesar de haber hablado ya con responsables del Ayuntamiento "todo se queda en promesas incumplidas y el parque sigue igual. Nos preocupa mucho la incapacidad de este gobierno municipal incluso para hacer las cosas más básicas".

También el presidente de la Asociación Quinta del Alba, Fernando Marrón, ha señalado que la asociación lleva tres años reclamando que se hagan las inversiones necesarias en el parque: bancos, reparar baches, acceso al polideportivo y además, arreglar la red de la cancha deportiva.