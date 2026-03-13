Talleres culturales, tecnológicos y de idiomas, entre las más de 400 actividades de envejecimiento activo en Asturias

Actividades en centros sociales. - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias potenciará este año el envejecimiento activo y saludable con más de 400 actividades en la red de centros públicos, en las que participarán más de 30.000 personas, y con un incremento del presupuesto del 14% hasta alcanzar los 795.000 euros.

El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, ha presentado este viernes la programación en el centro social de Sama, en Langreo, donde ha destacado que "el compromiso de la consejería es seguir ampliando esta red de apoyos y oportunidades, garantizando que las personas mayores continúen siendo protagonistas de su propio proyecto de vida".

Las actividades incluyen talleres culturales, tecnológicos y ocupacionales, clases de idiomas, propuestas intergeneracionales y de ocio y tiempo libre. Los talleres tecnológicos facilitan que las personas mayores se desenvuelvan con seguridad en entornos digitales, mientras que las clases de idiomas combinan aprendizaje y conversación.

La programación se enmarca en la Estrategia CuidAS, que promueve un modelo de cuidados centrado en la autonomía de la persona, la participación y el bienestar. Según Nuño, "el fomento del envejecimiento activo no es solo ofrecer talleres, sino también impulsar la salud física y emocional, fortalecer las relaciones sociales y prevenir situaciones de aislamiento y soledad no deseada".

PARTICIPACIÓN Y PRESUPUESTO

Más de 200 actividades están financiadas íntegramente por la Consejería, y el resto se desarrolla en colaboración con entidades como la Fundación La Caixa, la Universidad de Oviedo, varias entidades culturales y la Plataforma del Voluntariado del Principado. También se amplía la colaboración con museos, como el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo Arqueológico de Oviedo y el Museo del Hórreo de Bueño. Hasta el momento, se han inscrito más de 1.400 personas, frente a las 1.040 del año pasado, y la Consejería sufraga los gastos de transporte para garantizar el acceso a la cultura.

Asimismo, se mantiene el programa Cultura cercana, en colaboración con la Universidad de Oviedo, que contará con 42.000 euros y ampliará su alcance territorial, tras registrar el año pasado 43 actividades y más de 2.000 participantes en 17 concejos.

Los programas de voluntariado en los centros sociales también se refuerzan, alineados con el Año Internacional del Voluntariado, con 10.000 euros destinados a nuevas actuaciones y a iniciativas específicas contra la soledad no deseada.