El Teatro Campoamor acoge este viernes la 45 edición de los Premios Princesa de Asturias

Archivo - Un miembro de la banda de Gaitas de Oviedo en la 42ª edición de la entrega de los ‘Premios Princesa de Asturias 2022’, en el Teatro Campoamor, a 28 de octubre de 2022, en Oviedo, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Campoamor de Oviedo volverá a ser este viernes sede de la nueva ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que en 2025 alcanza su cuadragésima quinta edición. La ceremonia, presidida por los Reyes don Felipe y doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, comenzará a las 18.30 horas.

El acto se iniciará con la entrada de la Familia Real al completo en el equipamiento cultural ovetense, después de saludar al público en la plaza del teatro y las autoridades que les esperarán en el vestíbulo. A continuación, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo interpretará el himno nacional de España y, acto seguido, los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025 entrarán al escenario acompañados por la fanfarria Ayres for cornetts and sagbuts, del compositor inglés John Adson. Esta obra fue grabada en directo en el propio teatro, durante ediciones pasadas, por miembros de distintas orquestas españolas y europeas.

Como es habitual en esta ceremonia, la presidenta de la Fundación, Ana Isabel Fernández Álvarez, pronunciará un discurso al que seguirán las palabras del escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras; el filósofo Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; la fotógrafa Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes; y el economista Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

En la edición de este año, la Fundación Princesa de Asturias ha distinguido a Byung-Chul Han con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza, con el Premio Princesa de Asturias de las Letras; Douglas Massey, con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; Graciela Iturbide, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes; Serena Williams, con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes; Museo Nacional de Antropología de México, con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia; Mary-Claire King, con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y Mario Draghi, con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

Una vez entregados los galardones, la Princesa de Asturias y el Rey Felipe VI pronunciarán sus discursos. Tras ellos, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo interpretará el himno de Asturias, dando salida a los galardonados, que abandonarán el tradicional escenario en el que se entregan los galardones acompañados por la misma banda de gaitas, que interpretará el pasacalles 'El Xarreru'.

Finalmente, Su Alteza Real la Princesa de Asturias declarará clausurado el acto y convocará los Premios Princesa de Asturias 2026.