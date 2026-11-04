El Teatro Jovellanos, de Gijón, convoca la XXII edición del 'Premio Jovellanos', dotado con 21.000 euros

Archivo - Teatro Jovellanos, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Divertia Gijón ha anunciado este miércoles que el Teatro Jovellanos ha puesto en marcha la XXII edición del 'Premio Jovellanos', una iniciativa destinada a estimular la creación artística y apoyar la producción de espectáculos profesionales vinculados al tejido cultural de la ciudad.

Según una nota de prensa de Divertia la convocatoria está dirigida a empresas y compañías profesionales de teatro y danza con residencia fiscal en Gijón y cuenta con una aportación económica de 21.000 euros, destinada a financiar los gastos de producción y promoción del espectáculo.

El jurado valorará, entre otros, el interés artístico, la viabilidad del proyecto, la trayectoria de la compañía y la presencia de profesionales asturianos en los distintos ámbitos de la realización del espectáculo. Se primará que las propuestas sean de nueva creación.

Los proyectos podrán presentarse hasta el 29 de enero de 2027, a las 14.00 horas, en la sede de Divertia. La resolución se hará pública el 1 de abril de 2027 y el montaje seleccionado tendrá su estreno en el Teatro Jovellanos el 25 de septiembre de 2027.

Las bases completas se pueden consultar en la web municipal: https://www.gijon.es/es/publicaciones/bases-del-premio-jovellanos-2627.