El teatro Riera acoge la obra de Zig-Zag Danza, 'Postales Rotas'

Archivo - Estrella García, coreógrafa y bailarina, galardonada con el Premio Oh! de Honor 2026 otorgado por la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Asturias. - ASOCIACIÓN EMPRESAS ARTES ESCÉNICAS DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Riera acoge este domingo a las 19.30 horas a la coreógrafa Estrella García actúa con su compañía Zig-Zag Danza tras alcanzar uno de los mayores palmarés de la danza profesional asturiana. Su producción "Postales Rotas" obtuvo el Premio Jovellanos a la Producción Escénica y, tras su estreno, arrasó en los Premios Oh! 2024 con cuatro galardones: Mejor Espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Producción y Mejor Diseño de Iluminación.

La coreógrafa asturiana, Premio OH! de Honor, ha sido reconocida con la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Teatro Experimental de El Cairo y la obra acaba de ser proclamada candidata a los Premios Max 2026.

"Postales rotas" ofrece con voz de mujer el relato de un proceso histórico. Entre 1840 y 1940 más de 300 mil jóvenes salieron de Asturias con destino a América en busca de una vida mejor. Cada viaje individual, cada periplo personal, contribuyó a un cambio global.

Desde esta atalaya, 'Postales Rotas' dibuja un retrato de la inmigración en el que una mujer, separada por un océano, se comunica a través de cartas que escribe, que no se leen, que se rompen, que no se envían.

Las entradas son gratuitas en taquilla desde una hora antes hasta completar aforo o inicio del espectáculo.