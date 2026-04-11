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OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Riera será sede cultural de las XXXII Xornaes de les Fabes con el Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes el sábado 25 y el concierto de Fran Juesas el domingo 26.

El Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes comenzará a las 11.00 horas del sábado 25 con intervención del cofrade-presidente, juramento de nuevos cofrades, entrega de premios y nombramientos. Será abierto al público hasta completar aforo.

La tarde de concierto con Fran Juesas y Edgar Olivero comenzará el domingo 26 a las 19.00. El espectáculo es una propuesta musical que mezcla por un lado canciones del nuevo disco El resto del camino, con sus últimas novedades, como su reciente éxito "Canción de Oviedo", "Hazlo por mí" y otros temas ya clásicos de su carrera, como "Los años 80".

También sonarán versiones populares en español de los 80 y 90, canciones de Los Secretos, Sabina, Manolo García, junto a las de cantautores asturianos, como Victor Manuel o Chus Pedro. Un repertorio de éxito en todos los escenarios que recorre el artista. Concierto en el marco del Circuito de Música del Principado de Asturias.

Las entradas son gratuitas en la taquilla del teatro desde una hora antes de inicio del concierto, hasta completar aforo.