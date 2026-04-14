El tercer sector asturiano pide marcar la casilla solidaria en la declaración de la renta

Juan Cofiño interviene en la presentación de la campaña - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las organizaciones que integran la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias han presentado en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA)una nueva edición de la campaña 'X Solidaria'. La campaña de este año se basa en motivos cinematográficos, bajo el título 'El gesto legendario'.

En el acto participaron el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Manuel Cofiño González, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco. La presentación corrió a cargo de Mónica Oviedo, vicepresidenta de la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias y representante del Cermi Asturias y José María Lana, vicepresidente de la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias y representante de Cruz Roja Asturias.

Marcar la casilla 106 de la 'X solidaria' en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) supone destinar dinero a actividades de interés social. Los contribuyentes que la marquen no pagan más, ni tampoco les devuelven menos.

Las personas que solamente marcan la casilla de la iglesia Católica en exclusiva pueden marcar la casilla "X Solidaria" y ayudar el doble, porque marcando las dos casillas la ayuda "se suma, no se divide", según han resaltado los responsables de la campaña. De esta manera estarán aportando un 0,7% de sus impuestos a cada una de ellas, en total un 1,4%.

Añaden que ese 0,7% no puede ser objeto de ninguna acción de recorte por parte del Gobierno puesto que ha de respetar obligatoriamente la voluntad de las personas contribuyentes.

En Asturias el 50,2% de los declarantes, 290.773, dejan en blanco las casillas o marcan solamente la de la Iglesia católica. La campaña va dirigida a los 290.773 asturianos que no marcan la X Solidaria (la casilla 106) o que sólo marcan la de la Iglesia pues si marcasen la casilla 106 se podrían recaudar 9.000.714 millones de euro más.

El 39,49% de los declarantes, 228.870 no marcan ninguna casilla, las dejan en blanco. Lo que supone una cuantía de 5.862.409 euros. El 31,9% de los declarantes, 184.750 han puesto la X Solidaria en la casilla 106, la de Fines Sociales, con una recaudación de 7.138.116 euros.

El 18% de los declarantes, 104.021 marcan las dos casillas, la de actividades de interés social y la de la iglesia Católica, con una recaudación de 4.865.052 euros.

El 10,7% de los declarantes en Asturias, 61.903 declarantes sólo marcan la casilla de la iglesia católica. Lo que supone una cuantia de 3.138.305 euros.

Los promotores de la campaña han animado no solo a los contribuyentes asalariados, sino a los empresarios a marcar la casilla para destinar recursos a fines sociales en sus declaraciones de impuestos.

Durante el acto en la Junta General se contó con el testimonio de dos participantes de proyectos financiados a cargo de la recaudación de la X Solidaria: Elisa Pantiga López, participante de la Asociación Liga Reumatológica Asturiana y Francisco Marroquín Noriega, participante del proyecto de la Casa de Acogida 'Luz Rodriguez Casanova', impulsado por Cáritas Diocesana de Oviedo.