Teresa Ordiz, nombrada delegada de Protección de Datos de Salud y Gestora de la Transparencia

Archivo - Sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha dispuesto el nombramiento de Teresa Ordiz Argüelles como Delegada de Protección de Datos de Salud y Gestora de la Transparencia y del Canal de Denuncias Internas en el ámbito del servicio sanitario asturiano.

La resolución, del 12 de junio y consultada por Europa Press, ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

La convocatoria pública para la provisión de este puesto de trabajo se ha efectuado mediante el sistema de libre designación tras ser anunciada originalmente el 24 de abril de 2026.

La plaza convocada está adscrita a la Administración del Principado, estando fijado su concejo de destino en la localidad de Oviedo.

La propuesta de nombramiento motivado se ha dictado en favor de Ordiz Argüelles una vez concluido el plazo de veinte días hábiles determinado en la convocatoria para la presentación de solicitudes y tras haber sido valorados los méritos de las candidaturas presentadas. La designada es personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administración del Principado de Asturias (A1) y reúne los requisitos requeridos para el puesto, según señala el Sespa.