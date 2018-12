The Vaccines visitan Oviedo en diciembre para presentar 'Combat Sports'

Publicado 25/11/2018 14:29:35 CET

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESSS) -

El grupo The Vaccines estará el próximo sábado 1 de diciembre en la Sala Estilo de Oviedo para presentar su nuevo album, 'Combat Sports'. Se trata de un disco "de guitarras, de brevedad, velocidad, emoción sin aliento", han explicado sus responsables.

El grupo, ayudado por el teclista Tim Lanham y el batería Yoann Intonti, trabajaron en las nuevas canciones hasta fines de 2016, ensayando en el sur de Londres.

En mayo de 2017, un total de 80 canciones se redujeron a 11, que se grabaron en Sheffield con el productor Ross Orton (Arctic Monkeys, M.I.A y The Fall) para convertirse en 'Combat Sports', que se remonta a lo que eran The Vaccines en primer lugar: canciones "impetuosas, audaces, de rock and roll que mezclan la melancolía y la euforia".