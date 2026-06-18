Tibleus concede el Premio Filandón 2026 a Alegría Feito por su labor como "guardiana de la tradición"

Alegría Feito - TIBLEUS

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Tibleus, que este año celebra su decimocuarta edición, ha decidido conceder el Premio Filandón 2026 a Alegría Feito Arias. La cronista y poetisa oral, vecina originaria del pueblo de Llamera, en Somiedo, recibe este galardón en un acto que busca ser también una reivindicación pública.

Con este premio, el festival quiere ensalzar la labor a autores de la literatura oral, que nunca han sido reconocidos oficialmente ni han visto sus obras publicadas.

Nacida en 1934, Alegría Feito es una auténtica "guardiana de la memoria de Somiedo". A través de sus versos de viva voz, sus relatos y sus recuerdos, mantiene vivos los cuentos populares, las historias de la dura vida cotidiana y las costumbres tradicionales de la zona que corren el riesgo de olvidarse.

David Acera, uno de los coordinadores de Tibleus, destaca que "los narradores populares, y particularmente las narradoras, son las guardianas de la tradición y de las historias. Con ellas se salvan cuentos de boca a oreja, que son incluso anteriores a la invención de la escritura".

De esta manera, el festival reconoce en Alegría Feito a esa figura clave de la cuentería popular. Su labor y su tradición oral son un auténtico tesoro para Asturias, ya que reflejan fielmente la identidad y el alma de los pueblos somedanos.

El Premio Filandón se otorga desde hace tres años para reconocer a personas que dedican su vida a conservar la narración oral, los relatos y la memoria compartida. Antes de Alegría Feito, fueron reconocidos los también narradores orales Naciu' i Riguilón y Milio el del Nido. La entrega del premio, uno de las actividades centrales del festival, será este domingo 21 de junio, a las 14.00 horas, en el teatro exterior de Pola de Somiedo.

El Festival de Cuentacuentos y Narración Oral de Somiedo se desarrollará durante este fin de semana, el sábado y el domingo, convirtiendo un año más, desde 2013, Pola de Somiedo en el epicentro de la palabra dicha y el intercambio cultural.

Organizado por la Asociación Matumaini, Tibleus reunirá a más de una docena de profesionales de la narración oral, la música y la educación, que desplegarán su arte en diferentes escenarios de la capital somedana. Como novedad, el Palacio Flórez-Estrada, regresa este año como escenario de las actividades con una sesión de cuentos para adultos, el sábado, en horario nocturno. Como cada año, la programación está dirigida a todos los públicos.