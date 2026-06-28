El tiemop en Asturias hoy, domingo, día 28 de junio de 2026

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 28 de junio de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, con predominio de nubes bajas. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. Probables lluvias débiles durante toda la jornada.
Temperaturas mínimas con cambios ligeros o sin cambios; máximas en descenso notable en el interior. Viento flojo variable girando a lo largo de la mañana a norte y noroeste, con intervalos de mayor intensidad en el litoral y rolando a noreste a últimas horas.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 22.
En el mar, viento variable o Componente norte 1 a 3, arreciando a norte o noroeste 3 o 4 desde la madrugada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro. Localmente regular o mala por bruma o niebla a partir de la madrugada. Aguaceros y tormentas ocasionales. Áreas de regular o mala por bruma o niebla.