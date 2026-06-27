Una serpiente muerde a un policía cuando trataba de atraparla para sacarla de una vivienda en Palma

Serpiente capturada en una vivienda de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un policía local de Palma ha resultado herido leve durante la intervención para sacar a una serpiente que había entrado en una vivienda del barrio de Son Ferriol.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.20 horas del miércoles, cuando un agente fuera de servicio avisó que los moradores de un inmueble de la calle Llorenç Frau habían encontrado al reptil en su propiedad y necesitaban ayuda, según ha informado la Policía Local de Palma.

Una vez en el lugar, las patrullas se entrevistaron con la persona que vivía en esa casa y les indicó que mantenía al animal confinado en la zona de la lavandería para evitar su huida.

Los policías locales accedieron a la estancia y, con los medios de seguridad oportunos, lograron capturar al ejemplar de forma segura y sin ocasionarle daños, para introducirlo provisionalmente en una bolsa de transporte, aunque el animal mordió a uno de los agentes en el brazo durante su captura.

Tras realizar las gestiones pertinentes, coordinaron la entrega del animal con el servicio de recogida y los propios agentes se desplazaron hasta el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal, donde el reptil quedó depositado para su custodia y posterior valoración por parte de los servicios veterinarios.