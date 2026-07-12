El tiempo en Asturias para este domingo, 12 de julio de 2026

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 12 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos con grandes claros por la mañana. Chubascos y tormentas que de madrugada pueden ser localmente fuertes e incluso ir con granizo y que por la tarde se pueden repetir en todo el territorio y ser muy fuertes en el oeste. Temperaturas en descenso que será ligero o sin cambios de las mínimas en el centro y este. Viento flojo variable arreciando de madrugada a moderado de componente oeste en el litoral y tendiendo de nuevo a flojo variable por la noche. Probables rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 29; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 26.

En el mar, viento de componente este de fuerza tres a cinco, tendiendo a viento variable de fuerza uno a cuatro al avanzar la madrugada y arreciando a componente oeste de fuerza tres a cinco al final. Marejadilla o marejada, ocasionalmente rizada al avanzar la madrugada. Mar de fondo del norte o noroeste en torno a un metro. Aguaceros y tormentas ocasionales.